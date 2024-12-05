Afyonkarahisar'da Kaza: 2 Yaralı

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak direğe çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ertuğrul Gazi mahallesi eski Çevik Kuvvet Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.D., idaresindeki 06 BHU 268 plakalı otomobil sürücünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol ortasındaki direğe çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile M.Ç.D., yaralandı. Yaralılar kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR