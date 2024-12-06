Afyonkarahisar'da Kaza: 3 Yaralı

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Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze Salar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.T., yönetimindeki 03 AHR 2016 plakalı otomobil beldedeki kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü S.B.C.'nin kullandığı 03 VV 082 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her ili araç sürücüsü ile R.C., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR