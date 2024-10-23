Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde üçü çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, Bayat ilçesi Derbent köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K., idaresindeki 03 BG 177 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte G.K., N.K. (17), Z.D. (7) ve B.B.Ş.. (5) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
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