Afyonkarahisar'da Kaza: İki Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kaza: İki Yaralı

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Afyonkarahisar'da tünel çıkışında otomobil bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı. Hayati tehlikeleri yok.

Afyonkarahisar'da tünel çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karahisar Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.T. (76) idaresindeki 03 AL 145 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü F.T. ile yolcu olarak bulunan N.T. (72) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Afyon, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da Kaza: İki Yaralı - Son Dakika

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