Afyonkarahisar'da Kaza: İki Yaralı

Afyonkarahisar'da tünel çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karahisar Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.T. (76) idaresindeki 03 AL 145 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü F.T. ile yolcu olarak bulunan N.T. (72) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.