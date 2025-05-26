Afyonkarahisar\'da Kaza: Temizlik İşçisinin Ayağı Koptu

Afyonkarahisar'da otomobilin arkadan çarptığı çöp kamyonundaki temizlik işçisinin ayağı koptu.

Olay, kent merkezi Zafer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.C., yönetimindeki 03 ACN 835 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden E.K.'nın kullandığı 03 ABL 358 plakalı çöp kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonun arkasında bulunan kısımdaki Ali K.'nin ayağı koptu. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ayağı kopan Ali K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayın ardından polis tarafından soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsünün ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR