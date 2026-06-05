Afyonkarahisar'da Kaza: Traktör İkiye Bölündü - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kaza: Traktör İkiye Bölündü

05.06.2026 12:49
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Afyonkarahisar'da otomobilin traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, traktör ortadan ikiye bölündü.

Afyonkarahisar'da otomobilin traktöre çarptığı kazada 3 kişi yaralanırken, çarpışmanın şiddeti ile traktörün ortadan ikiye bölündüğü belirtildi.

Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K., yönetimindeki 03 AS 612 plakalı traktör ile dönüş yapmak için manevra yaptığı esnada arkadan gelen R.A., idaresindeki 26 ABD 886 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisi ile traktör ortadan ikiye bölündü. Kazada otomobil sürücüsü R.A. ile yanında bulunan A.A. ve H.A., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da Kaza: Traktör İkiye Bölündü - Son Dakika

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