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Afyonkarahisar'da Kiracının Ev Sahibini Öldürerek İntihar Etmesinin Altında Yasak Aşk Çıktı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kiracının Ev Sahibini Öldürerek İntihar Etmesinin Altında Yasak Aşk Çıktı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde bir kiracı, ev sahibini öldürdükten sonra intihar etti. Olayın ardından ortaya çıkan bilgilere göre, kiracı ile ev sahibi arasında yasak bir ilişki olduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, olay yerinde yapılan incelemede her iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazelerin otopsi sonrası ailelere teslim edileceği bildirildi.

Afyonkarahisar\'da Kiracının Ev Sahibini Öldürerek İntihar Etmesinin Altında Yasak Aşk Çıktı
29.12.2023 - 10:55,  Güncelleme: 10:56
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Afyonkarahisar'da kiracının ev sahibini öldürerek intihar ettiği olayın altından yasak aşk çıktı.

Olay, Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde gün gece meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Taner C. ile ev sahibi Yüksel K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Taner C., ev sahibi Yüksel K.'ya (65) silahla ateş açtı. Ardından kendi evine giden genç, aynı silahla kafasına ateş ederek intihar etti. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipleri yaptıkları incelemede ev sahibi ve kiracının öldüğünü belirlendi.

Olay sonrası Taner C.'nin annesi S.C. (55) ifadesinde, oğlunun öldürülen Yüksel K. ile arasında olan yasak ilişkiyi öğrendiğini ve olayın bundan sonra yaşandığını beyan etti. Yüksel K.'nın evli olduğu öğrenildi.

Olayın ardından morga kaldırılan şahısların cenazelerinin yapılacak otopsi sonrası ailelerine teslim edileceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Tatarlı, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Kiracının Ev Sahibini Öldürerek İntihar Etmesinin Altında Yasak Aşk Çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Kiracının Ev Sahibini Öldürerek İntihar Etmesinin Altında Yasak Aşk Çıktı - Son Dakika
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