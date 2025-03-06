Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: 2 Ölü

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Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet parçalandı: 2 ölü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da hafif ticari araçla çarpışan ve parçalanan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Bolvadin ilçesi Kırkgöz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Ç. yönetimindeki 03 KK 047 plakalı hafif ticari araç H.H.T.'nin kullandığı 03 PK 813 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet parçalanırken sürücü H.H.T. ve S.A.Ö., yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 yaralı, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.