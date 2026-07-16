Afyonkarahisar\'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen motosiklette 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Tabaklar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T. idaresindeki 03 AIR 001 plakalı motosiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıktı. Savrulan ardından yol kenarındaki araziye devrildi. Kazada sürücü ile birlikte R.K.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı . - AFYONKARAHİSAR