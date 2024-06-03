Afyonkarahisar'da motosiklet sürücüsü korkunç kaza geçirdi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da motosiklet sürücüsü korkunç kaza geçirdi

Afyonkarahisar\'da motosiklet sürücüsü korkunç kaza geçirdi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, dönüş yapmaya çalışan otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü, savrulan araçtan fırlayarak yön tabelasına çarptı ve ağır yaralandı. Olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaralı genç, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Kazanın ardından polis inceleme başlattı ve motosiklet sürücüsünün ailesi otomobil sürücüsünden şikayetçi olacak.

03.06.2024 10:52
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Afyonkarahisar'da dönüş yapmaya çalışan otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü savrulan araçtan fırlayarak yön tabelasına çarpıp ağır yaralandı. Korkunç kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bolvadin ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.P. idaresindeki 03 KV 018 plakalı otomobil trafikte ilerlerken dönüş yapmak istedi. Bu sırada tescilsiz motosiklet arkadan gelen M.C.A. (17) aracı fark edince çarpmamak için manevra yaptı. Motosiklet ardından kontrolden çıktı. M.C.A., savrulan motosikletin üzerinden fırlayarak yön tabelasına çarptı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda M.C.A.'nın şiddetli bir şekilde yön tabelasına çarpıp ardından yere düştüğü görülürken, yaralanan genç çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. M.C.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken M.C.A.'nın ailesinin otomobil sürücüsünden şikayetçi olacağı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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