Afyonkarahisar'da narkotik operasyonunda 27 hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da narkotik operasyonunda 27 hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

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Afyonkarahisar\'da narkotik operasyonunda 27 hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı
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Afyonkarahisar'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 27 uyuşturucu hap, 1 gram uyuşturucu madde ve peçeteye emdirilmiş 1 uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Operasyonda 27 adet uyuşturucu hap, 1 gram uyuşturucu madde ve peçeteye emdirilmiş 1 adet uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan K.A. isimli şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Narkotik3. SayfaGüncelAfyonSon Dakika

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