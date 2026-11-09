Afyonkarahisar\'da narkotik operasyonunda 27 hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da narkotik operasyonunda 27 hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 27 uyuşturucu hap, 1 gram uyuşturucu madde ve peçeteye emdirilmiş 1 uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Operasyonda 27 adet uyuşturucu hap, 1 gram uyuşturucu madde ve peçeteye emdirilmiş 1 adet uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan K.A. isimli şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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