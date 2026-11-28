Afyonkarahisar'da otomobil refüje devrildi, sürücü öldü, bir kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da Yarımca köyü yakınlarında savrulan otomobil refüje devrildi. Sürücü olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma inceleme başlattı.
Afyonkarahisar'da bir otomobil kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje devrildi; kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Kaza, kent merkezine bağlı Yarımca köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre C.A. yönetimindeki 32 FT 178 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Savrulan araç daha sonra yol ortasındaki refüje devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, sürücü C.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi; yaralanan E.G. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
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