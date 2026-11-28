Afyonkarahisar'da bir otomobil kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje devrildi; kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezine bağlı Yarımca köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre C.A. yönetimindeki 32 FT 178 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Savrulan araç daha sonra yol ortasındaki refüje devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, sürücü C.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi; yaralanan E.G. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.