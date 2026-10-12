Afyonkarahisar'da sahte altın bozdurduğu iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da sahte altın bozdurduğu iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

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Afyonkarahisar\'da sahte altın bozdurduğu iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
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Afyonkarahisar'da sahte gram altın bozdurarak kuyumcuları dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli, 3 saatlik takibin ardından kent merkezinde yakalandı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kadın şüphelinin Sandıklı'da sahte altın verdiği anlar kamerada.

Afyonkarahisar'da sahte gram altın bozdurarak kuyumcuları dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli, polis ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren takibinin ardından kent merkezinde yakalandı. Kadın şüphelinin Sandıklı ilçesinde sahte gram altınla dolandırıcılık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, sahte gram altın bozdurarak kuyumcuları dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu takibe alındı. Yaklaşık 3 saat süren takibin ardından şüpheliler Afyonkarahisar kent merkezinde yakalandı. Kadın şüphelinin Sandıklı ilçesinde bir kuyumcuya sahte gram altın vererek dolandırıcılık yaptığı anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüpheli şahıslardan birisinin sahte altınları bozdurarak kuyumcudan para alıp ardından hızla uzaklaştığı anlar ise güvenli kameralar tarafından kayıt altına alındı.

Kaynak: İHA
DolandırıcılıkGüvenlik3. SayfaGüncelAfyonSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da sahte altın bozdurduğu iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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