Afyonkarahisar'da tırla çarpışan traktör ikiye ayrıldı, sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da tırla traktörün çarpışması sonucu traktör ortadan ikiye ayrılırken, traktör sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulans, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı; polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Afyonkarahisar'da tır ile traktörün çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralanırken, olayda çarpışmanın şiddeti ile traktör ortadan ikiye bölündü.
Edinilen bilgilere göre, Çalışlar mevkiinden gelerek Afyon Caddesi üzerinden şehir merkezine dönmek isteyen Y.MA. (50) idaresindeki traktöre, O.O. (22) yönetimindeki 34 LLR 67 plakalı tır çarptı. Kazada ortadan ikiye bölünen traktörün sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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