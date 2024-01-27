Afyonkarahisar\'da Tofaş otomobil takla attı: 4 yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atan Tofaş marka otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezine bağlı Işıklar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A., idaresindeki 43 DK 535 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp yol kenarındaki boş araziye girdi. Kazada sürücü ile birlikte P.K., Ö.K. ve A.T., yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR