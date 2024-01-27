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Afyonkarahisar'da Tofaş otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Tofaş otomobil takla attı: 4 yaralı

Afyonkarahisar'ın Işıklar beldesinde meydana gelen kazada, Tofaş marka otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar\'da Tofaş otomobil takla attı: 4 yaralı
27.01.2024 - 12:30,
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atan Tofaş marka otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezine bağlı Işıklar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A., idaresindeki 43 DK 535 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp yol kenarındaki boş araziye girdi. Kazada sürücü ile birlikte P.K., Ö.K. ve A.T., yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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