Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atıp şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesi Basırlar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.D., yönetimindeki 20 BCT 09 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile A.A., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR