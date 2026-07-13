Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 yaralı

Afyonkarahisar\'da trafik kazası: 3 yaralı
13.07.2026 19:00
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Şuhut'ta kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi, 3 kişi yaralandı. İnceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin refüje devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Halımoru köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki 06 EB 5893 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü M.K. ile araçta yolcu olarak bulunan A.K. ve G.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Şuhut, Afyon, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

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