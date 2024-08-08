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Afyonkarahisar'da traktör ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.E., idaresindeki 66 ACV 691 plakalı tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü F.N.A.'nın kullandığı 03 SA 262 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü ile yanında bulunan F.A., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR