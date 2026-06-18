Afyonkarahisar'da Tren Kazası: Sürücü Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Tren Kazası: Sürücü Yaralı

Afyonkarahisar\'da Tren Kazası: Sürücü Yaralı
18.06.2026 12:09
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Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte duran otomobile tren çarptı, sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte duraksayan otomobile trenin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, kent merkezi Eşrefpaşa mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.Ş., yönetimindeki 06 EUC 688 plakalı otomobil hemzimin geçitten geçtiği esnada belirlenemeyen bir nedenden ötürü duraksadı. Bu sırada otomobile makinistliğini H.Ö.'nin yaptığı tren çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Yaralanan şahıs kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Tren Kazası, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da Tren Kazası: Sürücü Yaralı - Son Dakika

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