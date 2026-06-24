Afyonkarahisar\'da Usulsüz Denetim

Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtarak denetim yaptıktan sonra hakkında "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçundan soruşturma başlatılan şüpheli ile yanındaki 5 kişi, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan F.A. ve beraberindeki kişilerin Afyonkarahisar'da bir AVM'de kamu görevlisi gibi hareket ederek iş yerlerinde denetim yaptığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında F.A. ve beraberindeki 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonda durdurulan bir araçta yakalanan şüpheliler hakkında "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçundan işlem başlatılmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, görevli savcıya ifade verdi. Daha sonra nöbetçi hakimliğe sevk edilen 6 şüpheli, konutu terk etmeme ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. - ANKARA