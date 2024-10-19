Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Baskını: 762,95 Gram Bonzai Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'da uyuşturucu satacağı bilgisi üzerine jandarma tarafından evine baskın düzenlenen bir şahsın adresinde yapılan aramamda 762,95 gram bonzai emdirilmiş tütün ile çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde ikamet eden Y.K. isimli şahsın çeşitli yollardan temin ettiği uyuşturucu maddeleri satacağı yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ve şahsın adresine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada, 762,95 gram bonzai emdirilmiş tütün, 5 adet bonzai emdirilmiş tütün ile doldurulmuş makaron, 6 adet sentetik ecza hapı, 4,77 gram esrar, tabanca ve mermiler ele geçirdi. Olayın ardından Y.K., isimli şüpheli gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR