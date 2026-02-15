Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da Jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken, operasyonda 6 bine yakın uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon kent merkezine bağlı 2 köy ve Çobanlar ilçesinde gerçekleştirildi. Jandarma tarafından 3 farklı adrese yapılan baskında yapılan aramalarda 5 bin 945 adet sentetik uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 22 bin 100 TL para ele geçirildi. Operasyonda

E.K.,Ö.U., M.C. ve S.N.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR