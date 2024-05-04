Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu: Kuruşıkı Tabanca Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ile birlikte kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kent merkezinde ikamet eden O.K. isimli şahsın, çeşitli yollardan temin ettiği uyuşturucu maddeleri ev ve iş yerinde kullanıp sattığı yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler şahsın iş yerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 7 kök kenevir bitkisi, 5 gram kenevir tohumu, 1 adet kurusıkı tabanca ve cep telefonu ele geçirildi. Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR