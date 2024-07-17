Afyonkarahisar'da Yük Treni Otomobile Çarptı: Sürücü Hafif Yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Yük Treni Otomobile Çarptı: Sürücü Hafif Yaralandı

Afyonkarahisar\'da Yük Treni Otomobile Çarptı: Sürücü Hafif Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sadıkbey mahallesinde kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir otomobil, yük treniyle çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

17.07.2024 09:04
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Afyonkarahisar'da kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeye çalışırken yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, kent merkezi Sadıkbey mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bariyersiz hemzemin geçitten geçmek isteyen A.M., yönetimindeki 03 ADJ 923 plakalı otomobile makinist F.I.'nın kullandığı yük treni çarptı. Tren önüne aldığı otomobili yaklaşık 10 metre sürükledikten sonra durabildi. Kazanın ardından otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin haber vermesi üzerine yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Yük Treni Otomobile Çarptı: Sürücü Hafif Yaralandı - Son Dakika

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