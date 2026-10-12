Afyonkarahisar kent girişinde 1040 uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ve haplarla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde asayiş ve trafik denetimi yapıldı. Denetimde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 1040 adet uyuşturucu hapla

0,69 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan İ.E. ve M.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.