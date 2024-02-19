Afyonkarahisar Sandıklı'da İşçi Servisi ile Tır Çarpıştı: 12 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Sandıklı'da İşçi Servisi ile Tır Çarpıştı: 12 Yaralı

Afyonkarahisar Sandıklı\'da İşçi Servisi ile Tır Çarpıştı: 12 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada, işçi servisi ile tır çarpıştı. İlk belirlemelere göre, 10'u kadın olan 12 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19.02.2024 19:04
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde işçi servisi ile tırın çarpıştığı kazada ilk belirlemere göre 12 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Ofis Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sera işçilerini taşıyan M.Y. idaresindeki 03 AAS 175 plakalı servis minibüsü ile S.B. idaresindeki 52 K 0626 plakalı tır kırmızı ışıkta çarpıştı. Kazada ilk belirlemere göre 10'u sera işçisi kadınlar olmak üzere 12 kişi yaralandı. Yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Sandıklı'da İşçi Servisi ile Tır Çarpıştı: 12 Yaralı - Son Dakika
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