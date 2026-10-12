Afyonkarahisar Sandıklı\'da torbacılara operasyonda 2 kişi cezaevine gönderildi

Afyonkarahisar Sandıklı'da torbacılara operasyonda 2 kişi cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 3 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 5 uyuşturucu aparatı, 1 tabanca ve 3 ses fişeği ele geçirildi.
Afyonkarahisar'da torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik polis tarafından yapılan operasyonda 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Sandıklı ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu madde kullanan, temin eden ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan operasyonda 3 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 5 adet uyuşturucu aparatı, 1 adet tabanca ve 3 adet ses fişeği ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.A. ve Y.S. isimli şahıslar 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma' suçlamasıyla sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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