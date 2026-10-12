Afyonkarahisar Sandıklı\'da torbacılara operasyonda 2 kişi cezaevine gönderildi

Afyonkarahisar'da torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik polis tarafından yapılan operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Sandıklı ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu madde kullanan, temin eden ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan operasyonda 3 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 5 adet uyuşturucu aparatı, 1 adet tabanca ve 3 adet ses fişeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.A. ve Y.S. isimli şahıslar 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma' suçlamasıyla sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.