Tefecilik yaparak mal varlıklarını akladılar: 9 şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tefecilik yaparak mal varlıklarını akladılar: 9 şahıs yakalandı

Tefecilik yaparak mal varlıklarını akladılar: 9 şahıs yakalandı

Afyonkarahisar ve Muğla'da tefecilik yaparak elde ettikleri yaklaşık 25 milyon TL değerindeki mal varlıklarını aklayan 9 şahıs polis tarafından yapılan başarılı operasyonla yakalandı. Operasyonda 10 adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken, 9 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahısların faizle para, çek ve senet verdikleri, verilen tutarların müşteki şahıslardan faizi ile birlikte nakit veya gayrimenkul devri olarak tahsil ettikleri tespit edildi. Operasyon sonucunda 6 adet taşınmaza el konuldu ve şahıslar adliyeye sevk edilecek.

22.05.2024 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar ve Muğla'da tefecilik yaparak elde ettikleri yaklaşık 25 milyon TL değerindeki mal varlıklarını aklayan 9 şahıs polis tarafından yapılan başarılı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre operasyon, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Afyonkarahisar ve Muğla'da yapıldı. Tefecilik yaparak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 10 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında aralarında kadınların da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan şahısların faizle para, çek ve senet verdikleri, verilen tutarların müşteki şahıslardan faizi ile birlikte nakit yada gayrimenkul devri olarak tahsil ettikleri tespit edildi. MASAK ve vergi müfettişlerince tanzim edilen raporlara göre ekipler şahısların 25 milyon 550 bin TL değerlerinde mal varlığı akladıklarını belirledi. Şahısların adreslerine yapılan baskınlarda 1 milyon 745 bin TL değerinde 13 adet çek ve senet, 4 adet tapu, 1 adet tabanca ve 72 adet mermi, 9 gram esrar, 2 adet ajanda ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

6 adet taşınmaza el konuldu

Operasyon sonrası yakalanan 9 kişi sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından emniyete götürüldü. Şüpheli şahısların 6 adet taşınmazına Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden el konulduğu kaydedildi.

Şahısların emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Operasyon, Muğla, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tefecilik yaparak mal varlıklarını akladılar: 9 şahıs yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:32 Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde Sırada doktor ve kuyumcular var Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var
09:24 Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti
09:13 Tahran’da mahşeri kalabalık Reisi’yi uğurlamak için toplandı Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı
01:00 52 sayfalık ’’Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği’’ yürürlüğe girdi Yetki Cumhurbaşkanı’nda 52 sayfalık ''Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'' yürürlüğe girdi! Yetki Cumhurbaşkanı'nda
23:08 ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a Senato’da “Gazze kasabı“ protestosu ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Senato'da "Gazze kasabı" protestosu
09:28 Erden Timur ve Okan Buruk’tan şampiyonluk mesajı Erden Timur ve Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı
09:02 Derbi galibiyeti her şeyi değiştirdi İsmail Kartal, Fenerbahçe’de kalacak Derbi galibiyeti her şeyi değiştirdi! İsmail Kartal, Fenerbahçe'de kalacak
08:29 Ecem Erkek’ten sonra Onur Buldu da Güldür Güldür Show’a geri dönüyor Ecem Erkek'ten sonra Onur Buldu da Güldür Güldür Show'a geri dönüyor
08:00 Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın kızları dünyaya geldi Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın kızları dünyaya geldi
02:25 Eski nişanlısını öldürüp kaçmıştı Kazara kendisini vurarak öldürdü Eski nişanlısını öldürüp kaçmıştı! Kazara kendisini vurarak öldürdü
23:43 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı akraba atamalarını savundu: Hepsi liyakatlı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı akraba atamalarını savundu: Hepsi liyakatlı
23:43 Herkes bu mücadeleye kilitlendi Konyaspor’dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama Herkes bu mücadeleye kilitlendi! Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama
23:35 Norveç, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant’ı tutuklama emri çıkması halinde tutuklayacak Norveç, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant'ı tutuklama emri çıkması halinde tutuklayacak
23:06 Anlaşma tamam gibi 1. Lig takımı Adanaspor satılıyor Anlaşma tamam gibi! 1. Lig takımı Adanaspor satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 10:04:38. #1.12#
SON DAKİKA: Tefecilik yaparak mal varlıklarını akladılar: 9 şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement