Ayancık'ta Kardeşler Arasındaki Tartışma Cinayetle Sonuçlandı

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Sinop'un Ayancık ilçesinde ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Sinop'un Ayancık ilçesi Yenice köyünde yaşayan Suat Y. ile kardeşi Mehmet Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Mehmet Y., ağabeyi Suat Y. tarafından tabancayla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli Suat Y., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - SİNOP