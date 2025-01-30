Ağaç Budarken Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Samsun'da ağaç budarken çıktığı merdivenden düşen yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Terme ilçesi Akçay Mahallesi'nde 9 Ocak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki H.U. evinin bahçesinde çam ağacını budarken çıktığı merdivenden düştü. Yaralanan H.U., Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan yaşlı adam, olaydan 21 gün sonra bugün hayatını kaybetti.
Şahsın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. - SAMSUN
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