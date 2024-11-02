Ağaç Kazasında 74 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

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Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde kestiği ağacın altında kalan vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Seydiler ilçesi İncesu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 74 yaşındaki Zeynel Güleryüz'ün üzerine kestiği ağaç devrildi. Devrilen ağacın altında kalan Güleryüz, olay yerinde hayatını kaybetti. Zeynel Güleryüz'ün cenazesi, jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Devrekani Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU