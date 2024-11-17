Ağrı'da 3 Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Ağrı'da 3 Trafik Kazası: 4 Yaralı

Ağrı\'da 3 Trafik Kazası: 4 Yaralı

Ağrı'da meydana gelen 3 ayrı kaza sonucu toplam 4 kişi yaralandı, hastanelere kaldırıldı.

17.11.2024 17:42
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Ağrı'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 09.35 sıralarında Ağrı merkezden Taşlıçay ilçesine seyir halindeki Erol G. yönetimindeki 54 AHK 173 plakalı araç ile Emrah Ü.'nün kullandığı 06 CBY 248 plakalı araç Yazılı Köyü kavşağında çarpıştı. Kazada yaralanan Rabia Ü. ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İkinci kaza, saat 10.40 sıralarında Eleşkirt ilçesi yakınlarında meydana geldi. Erzurum'dan Ağrı'ya doğru seyir halindeki Kadir Y. yönetimindeki 25 DY 752 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Kadir Y. ile yolcu Kemal Y. yaralandı. Yaralılar, Eleşkirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Üçüncü kaza ise saat 12.30'da Eleşkirt mevkiinde yaşandı. Eshet E.'nin kullandığı 06 CSA 394 plakalı çekici ve buna bağlı 06 AF 3571 plakalı yarı römork, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yolun sol tarafına devrildi. Kazada sürücü Eshet E. yaralandı ve Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da 3 Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

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