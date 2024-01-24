Ağrı\'da firari yakalandı

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Ağrı'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmada hakkında toplamda 8 yıl 4 ay hapis cezası olan firari yakalandı.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, Patnos ve Doğubayazıt ilçelerimde JASAT'lar tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ş.Ö yakalandı. Şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI
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