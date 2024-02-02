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Ağrı'da gümrük kaçağı araba parçaları ele geçirildi - Son Dakika
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Ağrı'da gümrük kaçağı araba parçaları ele geçirildi

Ağrı\'da gümrük kaçağı araba parçaları ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan bir aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen çeşitli araba parçaları ele geçirildi. Aramada, motor bloğu, buji, fren balatası gibi parçalar bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

02.02.2024 18:42
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, gümrük sahasında bir çekicide yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen çeşitli araba parçaları ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile birlikte, Doğubayazıt Gümrük Sahası'nda şüphe üzerine bir çekiciyi durdurdu. Çekicide yapılan aramada, yaklaşık piyasa değeri 45 bin TL olan 1 adet motor bloğu, 100 adet buji, 48 adet fren balatası, 1 adet marş dinomosu, 2 adet motor V kayışı, 8 adet oring, 8 adet fren disk kaliperi, 4 adet rulman, 2 adet motor dişlisi ve 8 adet piston yatağı ele geçirildi. Gümrük kaçağı olduğu tespit edilen araba parçalarına el konulurken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Valilik, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da gümrük kaçağı araba parçaları ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da gümrük kaçağı araba parçaları ele geçirildi - Son Dakika
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