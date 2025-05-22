Ağrı'da Hayvan Sevk Belgesi Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika
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Ağrı'da Hayvan Sevk Belgesi Operasyonu: 9 Gözaltı

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22.05.2025 09:19
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Ağrı\'da Hayvan Sevk Belgesi Operasyonu: 9 Gözaltı
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Ağrı'da usulsüz hayvan sevk belgeleri düzenleyen 9 kişi gözaltına alındı, 5 milyon TL kamu zararı engellendi.

Ağrı'da usulsüz hayvan sevk belgesi operasyonu: 9 şüpheli gözaltında

AĞRI - Ağrı'da usulsüz hayvan sevk belgesi düzenleyerek haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı, 1.150 adet yasadışı hayvan küpesi ile çeşitli materyaller ele geçirildi. Operasyonla yaklaşık 5 milyon liralık kamu zararı engellendi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde usulsüz hayvan sevk belgeleriyle maddi menfaat sağladıkları tespit edilen 10 şüpheliye yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında il merkezindeki 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, yasa dışı yollarla temin edildiği değerlendirilen 1.150 adet hayvan küpesi, 2 adet küpe sökme-takma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 109 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, usulsüz sevk işlemlerinde kullanıldığı düşünülen çok sayıda doküman ile senetler ele geçirildi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan başarılı operasyon sonucunda yaklaşık 5 milyon TL kamu zararının önüne geçilmiştir. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da Hayvan Sevk Belgesi Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika

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