Ağrı'da jandarma tarafından yapılan JASAT Mercek-6 operasyonunda 15 kişi tutuklandı.
Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik, 17-30 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılan JASAT Mercek-6 Operasyonunda, "İfadesinin alınmasına yönelik" aranma kaydı bulunan 39, 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3, 10-20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 aranan şahıs yakalandı. - AĞRI
Son Dakika › 3.Sayfa › Ağrı'da JASAT Mercek-6 Operasyonunda 15 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?