Ağrı'da JASAT Mercek-6 Operasyonunda 15 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Ağrı'da JASAT Mercek-6 Operasyonunda 15 Kişi Tutuklandı

Ağrı\'da JASAT Mercek-6 Operasyonunda 15 Kişi Tutuklandı

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen JASAT Mercek-6 Operasyonu kapsamında, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Operasyon sonucunda, ifadesi alınması için aranma kaydı bulunan 39 kişi ile farklı hapis cezaları bulunan 15 kişi tutuklandı.

02.05.2024 13:30
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Ağrı'da jandarma tarafından yapılan JASAT Mercek-6 operasyonunda 15 kişi tutuklandı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik, 17-30 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılan JASAT Mercek-6 Operasyonunda, "İfadesinin alınmasına yönelik" aranma kaydı bulunan 39, 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3, 10-20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 aranan şahıs yakalandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da JASAT Mercek-6 Operasyonunda 15 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da JASAT Mercek-6 Operasyonunda 15 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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