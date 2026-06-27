Ağrı'da Kamyonet Otomobile Çarptı: 2 Yaralı

Ağrı- Hamur kavşağında, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile freni boşalan kamyonetin arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ağrı merkezden Hamur-Tutak istikametine seyir halinde bulunan 37 AB 119 plakalı otomobilin, Ağrı-Hamur kavşağındaki trafik ışıklarında kırmızı ışık nedeniyle durduğu sırada meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen İhsan Tekeş idaresindeki 04 AAG 093 plakalı kamyonet, iddiaya göre freninin boşalması sonucu önünde bekleyen otomobile çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Erhan Karaboğa ile Eyüp Karaboğa başlarına aldıkları darbeler nedeniyle yaralandı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. - AĞRI