Ağrı\'da Tefecilik Operasyonu: 8 Gözaltı

Ağrı'da tefecilik yaptığı iddia edilen 8 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin hesap hareketlerinin toplam hacminin 378 milyon 775 bin 83 TL olduğu tespit edildi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçuna yönelik yaklaşık 7 ay süren çalışma yürütüldü. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında yapılan incelemelerde, MASAK verileri doğrultusunda şahıslara ait hesap hareketlerinin toplam hacminin 378 milyon 775 bin 83 TL olduğu belirlendi.

Yapılan incelemelerde bazı araç alım-satım işlemlerinin gerçeği yansıtmadığı tespit edilirken, müşteki beyanları doğrultusunda faiz karşılığında para verilerek hayali araç satışları üzerinden tefecilik yapıldığı değerlendirildi.

Elde edilen deliller doğrultusunda 16 Haziran'da şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 89 adet tabanca fişeği ile tefecilik suçunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AĞRI