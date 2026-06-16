Ağrı'da Tefecilik Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağrı'da Tefecilik Operasyonu: 8 Gözaltı

Ağrı\'da Tefecilik Operasyonu: 8 Gözaltı
16.06.2026 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da tefecilik yaptığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı, 378 milyon TL'lik hesap hareketi tespit edildi.

Ağrı'da tefecilik yaptığı iddia edilen 8 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin hesap hareketlerinin toplam hacminin 378 milyon 775 bin 83 TL olduğu tespit edildi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçuna yönelik yaklaşık 7 ay süren çalışma yürütüldü. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında yapılan incelemelerde, MASAK verileri doğrultusunda şahıslara ait hesap hareketlerinin toplam hacminin 378 milyon 775 bin 83 TL olduğu belirlendi.

Yapılan incelemelerde bazı araç alım-satım işlemlerinin gerçeği yansıtmadığı tespit edilirken, müşteki beyanları doğrultusunda faiz karşılığında para verilerek hayali araç satışları üzerinden tefecilik yapıldığı değerlendirildi.

Elde edilen deliller doğrultusunda 16 Haziran'da şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 89 adet tabanca fişeği ile tefecilik suçunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Finans, Ağrı, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da Tefecilik Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ili sevince boğan gelişme Vali duyurdu: Resmi Gazete’de yayımlanmasını bekliyoruz Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz
Nisan Sanayi Üretimi Yüzde 6 Arttı Nisan Sanayi Üretimi Yüzde 6 Arttı
ABD-İran mutabakatı sonrası Avrupalı petrol şirketlerinin hisseleri düştü ABD-İran mutabakatı sonrası Avrupalı petrol şirketlerinin hisseleri düştü
Üniversite kampüsünde korkunç kaza Üniversite kampüsünde korkunç kaza
Anlaşma sağlandı Ruben Amorim, İtalyan devinin başına geçti Anlaşma sağlandı! Ruben Amorim, İtalyan devinin başına geçti
Transfer trajedisi Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı Transfer trajedisi! Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

13:06
Annesi Ece İrtem’in kullandığı ilacı açıkladı O gece alkolle birlikte...
Annesi Ece İrtem'in kullandığı ilacı açıkladı! O gece alkolle birlikte...
12:46
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran’a yaptırım uygulamıyoruz
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran'a yaptırım uygulamıyoruz
12:31
AK Parti’nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar
AK Parti'nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar
11:53
TRT’de Dünya Kupası krizi Spiker görevden alındı
TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı
11:18
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
11:16
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 13:23:36. #7.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da Tefecilik Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.