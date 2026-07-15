Ahbap Derneği'ne Yolsuzluk Soruşturması - Son Dakika
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Ahbap Derneği'ne Yolsuzluk Soruşturması

15.07.2026 22:05
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Ahbap Derneği'nde yolsuzluk soruşturması nedeniyle 25 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 25 şüpheliden 19'u tutuklama, 6'sı adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında baş şüpheli Haluk Levent'in yanı sıra Zafer Yay, Emrah Gödeniler, Şehmus Baştuğ, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Abdülcevat Özkan, Kemal Öztünç, Erhan Dökmeci, Yusuf Can Ertit, İlker Çetin, Yeliz Kaya, Ece Güner, Sevda Kurt, Nurdan Eriş, Gonca Akdemir, Ali Barış Kaya, Müge Sözen Küçük ve Recep Sancak tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık; Gülşen Öztürk, Merve Yılman, Tuğba Serbest, Buse Vurucu ve Yasin Meydaneri hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti. Şüpheli Esin Önder Çağlayan ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Politika, 3. Sayfa, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ahbap Derneği'ne Yolsuzluk Soruşturması - Son Dakika

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