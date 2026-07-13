AHBAP Derneği soruşturmasında danışman Avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Haluk Levent'in danışmanlığını yapan Avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı verildi.

Yürütülen soruşturma dosyasında, Haluk Levent'in danışmanlığını yaptığı belirtilen Ece Güner'in hesaplarında yüksek meblağlı çok sayıda para hareketinin tespit edildiği iddia edildi. Bu tespitler üzerine savcılık tarafından Güner hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Avukat Ece Güner'in aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olduğu öğrenildi. - İSTANBUL