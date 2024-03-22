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Ahlat'ta otomobil takla attı: 1 yaralı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza Ahlat- Tatvan kara yolunun Saka köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. yönetimindeki 06 GD 6714 plakalı otomobil, yağışlı havadan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki boş araziye savrularak takla attı. Kazada araçta bulunan yolculardan A.Y. yaralandı. Yaralı yolcu olay yerine sevk edilen ambulans ile Ahlat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.