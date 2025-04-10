Ahmet Minguzzi\'nin katilleri hakim karşısında! Ünlü isimler destek için adliyede

Kadıköy'de bir pazarda bıçaklandıktan sonra hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin ilk dava bugün görülüyor.Duruşma Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda bulunan Anadolu İkinci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştiriliyor. Sanıklar hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis isteniyor. İki sanığın ilk kez hakim karşısına çıkacağı duruşma Kartal'daki Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Diğer yandan, aileye destek için gelen vatandaşlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve duruşmaya katılma talebinde bulunan avukatlar duruşma salonu önündeki bekleyişine devam etti. Duruşma saat 10.20 sıralarında başladı. Duruşmaya sanık B.B. ve U.B. katıldı.

ÜNLÜ İSİMLER DESTEK VERDİ

Ünlü isimler de Minguzzi'nin ailesine destek olabilmek için soluğu Anadolu Adalet Sarayı'nda aldı. Davayı takip etmek için gelenler arasında Tanem Sivar, Onur Tuna, Belçim Bilgin ve Ece Seçkin yer aldı. Onur Tuna ve Belçim Bilgin ise 'Ahmet için buradayız. Başka konu yok' diyerek hiçbir şey söylemedi.

"EV ARKADAŞIMI AYNI ŞEKİLDE KAYBETTİM"

Destek için adliyeye gelen Onur Tuna, "Hepimizin evladıydı. Üniversitedeki ev arkadaşımı bundan 15 yıl önce aynı şekilde kaybetti. Bunu yakından bilen biri olarak, Ahmet'in ailesinin yanında olmak için buradayım" ifadeleri kullandı.

ABD'DEN GELDİ

Dün sosyal medya hesabından açıklama yapan Ece Seçkin, Amerika'dan Mattia Ahmet Minguizzi'nin davası için döndüğünü belirterek, "Ahmet Mattia'nın duruşması için Amerika'dan yola çıktım. Sabah duruşma salonunun önünde bekliyor olacağım. Söz verdim ablacığım…Gerekirse senin için dünyayı ayağa kaldıracağız" dedi..