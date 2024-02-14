AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a silahlı saldırı - Son Dakika
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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a silahlı saldırı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay\'a silahlı saldırı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

14.02.2024 12:08  Güncelleme: 12:10
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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a silahlı saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a silahlı saldırı - Son Dakika
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