AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a silahlı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a silahlı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay\'a silahlı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırının yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde vatandaşlar panik halinde kaçışıyor.

12.02.2024 14:12  Güncelleme: 14:16
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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Saldıra anına ilişkin güvenlik kamera görüntülerinde vatandaşlar panik halinde kaçıyor.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' programı sırasında, kimliği belirsiz kişilerce tabanca ve uzun namlulu silahlar kullanılarak silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda Ebru Güneş isimli kadın ağır yaralanmıştı.

Olaya ilişkin yeni güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde silahlı saldırı anlarında vatandaşlar panikle kaçışıyor. Bazı vatandaşlar araba çevrelerini kendilerine siper ederek korunmaya çalışıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a silahlı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a silahlı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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