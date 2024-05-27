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Akaryakıt istasyonunun ofisi alev alev yandı: Facianın eşiğinden dönüldü

BOLU - Bolu'da akaryakıt istasyonunun 3 katlı ofisinde çıkan yangın, istasyona sıçramadan söndürüldü. Facianın eşiğinden dönülen yangında, 3 katlı ofisin 2 katı küle döndü.

Yangın, D-100 kara yolunun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde akaryakıt istasyonunun yanında bulunan 3 katlı ofiste yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, alevler kısa süre içerisinde büyüdü. Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Alev alev yanan ofisin alevleri 2 katını tamamen sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangının akaryakıt istasyonunun ofisine sıçraması engellendi. Alevlere merdivenli itfaiye aracıyla müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle 3 katlı ofisin 2 katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.