Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki deprem yerin 9.19 kilometre derinliğinde yaşandı.
Akdeniz'de gece yarısı korkutan bir deprem meydana geldi. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, merkez üssü Topan Ada olan 5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
AFAD, sarsıntısının yerin 9.19 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Depremin ardından herhangi bir olumsuz durum kaydedilmedi.
Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
