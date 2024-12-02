Karabük'ün Safranbolu ilçesinde parmağını akıllı tahtanın çerçevesine sıkıştıran öğrenci itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
Ünsal Tülbentçi İlköğretim Okulu'nda 5'nci sınıf öğrencisi Süleyman Topaloğlu'nun parmağı akıllı tahtanın çerçevesine sıkıştı. Öğretmenlerin uğraşları sonuç vermeyince Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istenildi. Okula gelen ekiplerin uğraşlarıyla öğrencinin parmağı sıkıştığı yerden kurtarıldı. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Akıllı Tahtaya Sıkışan Öğrenciyi İtfaiye Kurtardı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?