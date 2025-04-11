Akran Şiddeti: Öğrenci Zorla Özür Diledirildi

Akran şiddeti: Kız öğrenci zorla özür dilemeye zorlandı

ANKARA - Ankara'da bir grup liseli kız öğrenci, parkta yalnız buldukları akranlarına tokat attı, saçından çekti. Kız grubu, akranlarını kamera karşısına alarak zorla saydıkları isimlerden özür diletmeye çalıştı. Kız grubu, akranlarını kendilerini şikayet etmemesi konusunda da tehdit etti.

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir parkta meydana geldi. Etlik Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen bir grup kız öğrenci, okul arkadaşlarından birine şiddet uyguladı. Grup, akranının saçını çekti, tokat attı. Akranını zorla dizleri üzerine çöktüren kız grubu, zorla özür diletmeye çalıştı. Çaresiz öğrenci ise ismi sayılan kişilerden özür dilemek zorunda kaldı. Olay yerinden uzaklaşmaya çalışan mağdur öğrencinin peşine kız grubu tekrar düştü. Öğrenciyi tekrar yere yatıran kız grubu, kaldırım da da şiddet uygulamaya devam etti. Kız grubu, akranlarını kendilerini şikayet etmemesi konusunda da tehdit etti. Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalan mağdur öğrenciyi, yoldan geçen bir vatandaş kurtardı.

Görüntüler, kısa sürede diğer öğrenciler tarafından yayıldı.