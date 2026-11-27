Aksaray'da 21 yaşındaki genç, 3. katın penceresinden düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında bulunan 5 katlı Fetih Apartmanı'nın 3. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3. katında ikamet eden Uğur P. (21), iddiaya göre pencereden baktığı sırada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Olayı, binanın altında bulunan esnaf gördü ve durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yaralı gence olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri incelemelerde bulundu ve Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.