Aksaray'da 4 araç birbirine girdi, polis aracının da karıştığı kazada yaralanan olmadı - Son Dakika
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Aksaray'da 4 araç birbirine girdi, polis aracının da karıştığı kazada yaralanan olmadı

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Aksaray\'da 4 araç birbirine girdi, polis aracının da karıştığı kazada yaralanan olmadı
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Aksaray'da Tacin Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında duran araçlara arkadan çarpan otomobil, polis aracı dahil 4 aracın birbirine girdiği zincirleme kazaya yol açtı. Kazada yaralanan olmazken 34 ve 16 plakalı iki araç kullanılamaz hale geldi, polis inceleme başlattı.

Aksaray'da trafik ışıklarında meydana gelen zincirleme kazada polis aracı dahil 4 araç birbirine çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Tacin Mahallesi Tacin Caddesi'nde trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ö. yönetimindeki 34 plakalı otomobil, trafik ışıklarında duran O.K. yönetimindeki 16 BZP 020 plakalı araca arkadan çarptı. Bu araç, önündeki R.Ö. yönetimindeki 68 plakalı hafif ticari araca çarptı. R.Ö.'nün kullandığı araç da en önde bulunan O.K. yönetimindeki resmi polis aracına çarptı. Kazada 34 ve 16 plakalı araçlar kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken polis ekipleri trafik güvenliğini sağlayarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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